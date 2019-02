Auch in diesem Jahr laden die katholische und evangelische Kirchengemeinde in Roxel wieder zum Pflanzen von Bäumen in den Täuflingswald am Rohrbusch ein. Gepflanzt wird für die Täuflinge aus den Jahren 2018 und 2019. Eltern, Geschwister, Großeltern und Paten sind am 13. April (Samstag) um 15 Uhr zu der Pflanzaktion eingeladen.

Im Rahmen der Aktion können Eltern laut einer Mitteilung der Organisatoren „einen Baum als Zeichen des wachsenden Glaubens ihres Kindes“ pflanzen. Die Bäume und die nötigen Geräte müssen mitgebracht werden. „Ebenso ist es hilfreich, wenn ein Befestigungsstab mitgebracht wird, an dem der Baum angebunden werden kann sowie ein Fraßschutz zum Schutz vor Wildschäden. „

Im Vorfeld der Pflanzaktion steht am Samstag (23. Februar) ab 9 Uhr ein Arbeitseinsatz an, zu dem alle willkommen sind, die schon jetzt einen schönen Platz für den Taufbaum aussuchen und gleichzeitig mithelfen wollen, die Wege im Taufwald neu zu befestigen und frei zu schneiden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum Abschluss soll der Grill angeworfen werden. Zudem stehen Getränke bereit.

Zum Arbeitseinsaz soll ebenfalls eigenes Werkzeug, wie Schüppe, Spaten, Hecken- und Baumschere sowie auch weitere hilfreiche Geräte mitgebracht werden. Es können auch Eltern, Täuflinge und Geschwister hinzukommen, die in den Vorjahren bereits einen Baum gepflanzt haben und das Team unterstützen wollen.