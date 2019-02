„Kleine Kinder – große Töne“ so hieß das jüngste Konzert der Musikschule Roxel in der Aula der Friedensreich-Hundertwasser-Sekundarschule. In jedem Frühjahr präsentieren Mädchen und Jungen zwischen vier Jahren und dem Grundschulalter bei dem Kinderkonzert ihr Können einem aufmerksamen Publikum von zumeist Familienmitgliedern.

Die Kinder der Musikalischen Früherziehung machten den Anfang. Anschließend wurden kleine Stücke mit Geigen, Flöten, mit Celli, Trommeln und mit dem Klavier vorgetragen. Wer von den Zuhörern Lust bekommen hatte, selbst einmal ein Instrument auszuprobieren, durfte das im Anschluss.

An verschiedenen Tischen konnte man an einer Gitarre oder Ukulele zupfen, Flöten ausprobieren, sich an der Klarinette oder dem Saxophon versuchen, eine Geige oder ein Cello streichen oder in die Tasten eines Klaviers oder Keyboards greifen.