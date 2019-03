Gebrauchte Reitstiefel, Gerten, Bandagen für Pferde, Abschwitzdecken oder Reithosen – alles, was das Reiterherz begehrt, konnte in der Reithalle des Roxeler Reit- und Fahrvereins günstig erworben werden. Zum 14. Mal fand dort der Flohmarkt statt.

Die „Gründungsmütter“ Jessica Dickmänken, Susanne Orlowski und Claudia Zölzer haben Töchter, die alle in gleichem Alter sind. 2006 kam ihnen die Idee, nicht nur gebrauchte Reitbekleidung auf einem Flohmarkt anzubieten, sondern dazu auch andere Kleidung und Spielzeug. Beim Vorstand rannten sie mit diesem Vorschlag offene Türen ein – es wurde eine Erfolgsgeschichte. Gegen eine Standmiete von zehn Euro, die dem Jugendkonto zugute kommt, können seitdem Privatpersonen ihre vorwiegend reiterlichen Utensilien anbieten. Der Zuspruch war gut, obwohl zeitgleich eine Hengstschau in Albachten und in Esssen die Reitermesse Equitana stattfanden.