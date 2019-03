Zur nächsten Ausgabe seiner Kneipenvorlesungen lädt der Heimat- und Kulturkreis am 28. März um 19 Uhr in die Gaststätte Kortmann ein. Referent der abendlichen Runde ist Prof. Dr. Thorsten Quandt . Er lebt mit seiner Familie seit 2013 in Roxel.

Thorsten Quandt ist Sprecher des Zentrums zur Erforschung digitalisierter Öffentlichkeiten am Institut für Kommunikationswissenschaft in Münster. Das Thema seiner Vorlesung ist hochaktuell: „Fake News im Netz – Gefahr für unsere Demokratie?“.

„Meinungen werden weltweit in sozialen Medien im Internet verbreitet und kommentiert. Oft ist nicht klar, ob es sich dabei um gesteuerte Manipulationen oder um echte Nutzerreaktionen handelt. Der Verdacht: Extremistische Gruppierungen oder Fremdstaaten versuchen die Öffentlichkeit in westlichen Demokratien zu beeinflussen. Zu diesem Zweck werden künstliche ,Fake‘-Profile angelegt, vermeintliche Diskussionen generiert oder reale Meinungsäußerungen unterwandert“, heißt es in einer Mitteilung des Heimat- und Kulturkreises. Das verzerrte Bild einer Netz-Öffentlichkeit beeinflusse wiederum gesellschaftliche Debatten oder sogar Wahlentscheidungen.

In seinem Vortrag gehe Thorsten Quandts unter anderem auf Manipulationsversuche bei der Bundestagswahl 2017 und deren Auswirkungen ein.

Alle Interessierten sind zu der Kneipenvorlesung willkommen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.