Eine Gemeindeversammlung findet am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr in der evangelischen Nicolaikirche, Paul-Gerhardt-Straße, statt. Bei der Versammlung soll zum weiteren Vorgehen „rund um die Nicolaikirche“ informiert werden, teilt das Presbyterium der Kirchengemeinde Roxel Albachten und Bösensell mit. Thema werden die Entwidmung und der Abriss der Kirche ebenso sein wie die Übergangszeit und der Neubau. Der Entwidmungsgottesdienst wird am 26. Mai (Sonntag) um 11 Uhr in der Nicolaikirche gefeiert.