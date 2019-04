Das Mai-Spektakel am Parkhotel Schloss Hohenfeld (Dingbängerweg 400) ist in Roxel schon seit vielen Jahren eine beliebte Tradition. Spielt das Wetter mit, dann zieht das Event Tausende Gäste an, um gemeinsam den Start in den Wonnemonat Mai zu feiern. Das dürfte wohl auch diesmal wieder der Fall sein.

Hoteldirektor Thorsten Miebach und sein Team setzen auf das bewährte Programm: Start ist um 11 Uhr mit dem Jazzfrühschoppen von der „Milestones Jazzband“. Im Park wird es zwei Aufführungen des „Charivari“-Puppentheaters geben. Dort werden den jüngeren Besuchern auch Kinderbelustigungen wie Hüpfburgen und Kinderschminken geboten. Ebenfalls nicht fehlen werden auch in diesem Jahr automobile Oldtimer, die bei einer Fahrzeugschau bewundert werden können.

Der Eintritt zum Mai-Spektakel ist frei. Es findet, so Thorsten Miebach, „bei jedem Wetter statt“.