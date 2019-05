Mai-Spektakel am Parkhotel

Münster-Roxel -

Das Wetter spielte mit, und deshalb war es nicht verwunderlich, dass sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher aus Münster und dem Umland am Parkhotel Schloss Hohenfeld einfanden, um dort mit einem bunten Programm in den Wonnemonat Mai zu starten.