Es war einfach zu warm: Denn rund um die Kirche St. Pantaleon suchten die Teilnehmer des Kinderflohmarktes eher Schatten als Käufer. Und ein Eis aus der nahen Eisdiele war eine durchaus willkommene Abwechslung in dem Kommen und Gehen des Marktes, der durch den BSV Roxel initiiert wurde.

Zu den Verkäufern gehörte auch die fünfjährige Hannah. Zusammen mit Freundin Klara standen Rucksack, Glockenspiel und Kleidung zum Verkauf. „Ich komme ja schon bald in die Schule, und das sind Babysachen“, so die Erklärung von Hannah, warum sie sich an dem Flohmarkt beteiligte. Dabei kam die Nachfrage auch nicht zu kurz: Nur bei den Preisverhandlungen musste die Mutter ein bisschen unterstützen. „Sie hat eine Menge Spielsachen, dafür wird das Geld sicher nicht investiert“, so die Familienansage.

Während die ersten schon ihre Stände abbrachen, um lieber ins Freibad zu gehen, kamen auch am frühen Nachmittag immer wieder neue Besucher mit Kisten auf den Kirchplatz. Im Schatten sollten dann Playmobil und Bücher verkauft werden. „Es ist einfach eine schöne Idee in der Ferienzeit“, so einer der Väter, der zumindest die Kisten zum Markt schleppen sollte. „Letztees Mal war der ganze Platz voll, jetzt ist es einfach zu warm“, so das Urteil des Erwachsenen. Doch es soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Während der Ferien wird es jeden Freitag den Flohmarkt auf dem Kirchplatz geben. „Da werden wir sicher auch wieder dabei sein, denn unser Keller und der Speicher sind noch voll“, meinte der Vater, während der kleine Rabe Socke geduldig auf einen Käufer wartete.