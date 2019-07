18 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren haben am Tenniscamp teilgenommen, das die BSV-Tennisabteilung schon seit etlichen Jahren stets in den Sommerferien anbietet. Anfänger und Fortgeschrittene sind dazu willkommen.

„Dank der kleinen Gruppengröße konnte fleißig an der Technik gefeilt und Erlerntes schnell umgesetzt werden“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Eine kleine Gruppe fing morgens schon um 8.30 Uhr an und frühstückte im Clubheim. Fürs Mittagessen hatte die Jugendabteilung mit Unterstützung einiger Vereinsmitglieder gesorgt. In der Mittagspause wurde Tischtennis gespielt und gekickert. Da das Wetter mitspielte, hatten Kinder, Trainer und Betreuer viel Spaß und schon Vorfreude aufs nächste Jahr.