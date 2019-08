Wiedersehen nach mehr als vier Jahrzehnten: Am 1. August 1974 fingen Marcus Vogel , Michael Stutter, Peter Montag , Andreas Laakman und Hermann Schedding ihre Ausbildung bei der Roxeler Firma Waldeck GmbH und Co. KG an. Vogel nahm dies jetzt zum Anlass, ein Wiedersehenstreffen mit den Auszubildenden aus den 1970er-Jahren zu organisieren.

In lockerer Runde wurden laut einer Mitteilung der Organisatoren im Gasthaus Kortmann „alte Geschichten aufgewärmt und so manches aus dem Nähkästchen ausgeplaudert“. Mit viel Interesse erfuhr man, was aus den Einzelnen geworden ist: Manch einer ist der Firma Waldeck, die im Gesundheits-, Transport- und Logistikbereich tätig ist, treu geblieben oder in einer der dortigen Tochtergesellschaften beschäftigt.

Viele andere haben ihren Weg auch andernorts gemacht. Alle bestätigten, eine gute Ausbildung erhalten und das Rüstzeug fürs Arbeitsleben bekommen zu haben. Diesen Dank konnte von den damaligen Ausbildern allerdings keiner persönlich entgegen nehmen. Franz Willi Korves, früherer Waldeck-Prokurist, hatte sich aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abmelden müssen. Auch Dr. Tom Wahlig sowie Franz Wahlig, die seinerzeitigen Geschäftsführer und Ausbildungsverantwortlichen, mussten sich entschuldigen lassen, ließen jedoch Grüße übermitteln.