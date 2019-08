In Roxel wird beileibe nicht nur Bier getrunken: Am 30. und 31. August (Freitag / Samstag) lädt die CDU-Ortsunion im münsterischen Ortsteil erstmals zu einem Weinfest ein. Es findet auf dem Platz zwischen der Gaststätte Kortmann und dem Hotel-Restaurant Brintrup statt.

Das Fest beginnt am ersten Tag um 17 Uhr, am 31. August bereits um 14 Uhr. Angeboten werden verschiedene Weiß-, Rosé- und Rotweine, Zwiebelkuchen sowie Käse- und Schinkenplatten. Auch an ein Kinderprogramm haben die Organisatoren gedacht. Es wird am Samstagnachmittag gestartet. Als Live-Band werden an beiden Tagen die Beat-Weltmeister von 1967 „The Dandys“ aus Münster aufspielen. Auch die Wahl einer Weinkönigin ist angedacht.

„Nach bereits erfolgreich bestrittenen Jazzfrühschoppen und Fußball-EM-Übertragungen ist das Weinfest nun das dritte Event, das die CDU Roxel gemeinsam mit den örtlichen Wirten Daniel Brintrup und Christian Kortmann ausrichtet“, heißt es in einer Mitteilung Ortsunion. Unterstützung erhält sie zudem von Rainer Bonato, der mit einem Imbiss fürs leibliche Wohl sorgen soll. „Alle Weininteressierten sind herzlich zum ersten Roxeler Weinfest eingeladen“, so das Organisationsteam.