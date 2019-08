Die katholische Pfarrei St. Liudger will neue Wege gehen. Deshalb feiert sie am 1. September (Sonntag) um 11 Uhr einen Gottesdienst in einer Roxeler Industriehalle. „Wir bewegen uns dorthin, wo die Menschen ihren Alltag verbringen“, erklärt Pfarrer Dr. Timo Weissenberg .

Bei „Schäper Sportgerätebau“ (Nottulner Landweg 107) sind die Pfarreimitglieder zum Gottesdienst willkommen, selbst die Kinderkirche wird ausnahmsweise vom Pfarrheim in einen separaten Nebenraum der Halle verlegt. In den Sommerferien wird die Organisation laut einer Mitteilung der Pfarrei vorangetrieben. Schon jetzt steht fest: „Im Anschluss an den Gottesdienst dürfen wir noch verweilen, einen Imbiss vom Grill genießen“, freut sich Pfarrer Weissenberg. Wer mag, könne auch mit den Kindern noch ein wenig Fußballspielen. Der Pfarrer ist ein Fußballfan und findet den Ort spannend, an dem Tore für die ganze Welt entstehen. „Natürlich gibt es bei uns auch Sitzbänke“, betonen die Inhaber Cornelia und Josef Hesse, „und wer Interesse an unserer Firma hat, für den machen wir auch gerne eine kurze Führung.“