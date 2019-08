„Wir haben eine ganz besondere Truppe“, meint Heribert Aupers. Er ist Kapitän der Ü 65-Tennismannschaft des BSV Roxel . Die war in der vergangen Saison sehr erfolgreich: Ohne Punktverlust wurde sie Gruppensieger in der Münsterland-Liga – und scheiterte als solcher nur ganz knapp am Aufstieg in die Verbandsliga.

Das Erfolgsrezept? „Wir spielen nicht nur Tennis, sondern haben auch Spaß“, sagt Aupers. Nach dem obligatorischen Mittwochstraining sitzt man noch zusammen, es gibt kühle Getränke, und es wird gegrillt.

Zwölf Mann sind jeweils bei einem Match gefordert. Vier Einzel und zwei Doppel werden bei jeder Begegnung gespielt. Besonders harmonisch gehe es beim BSV zu, so Aupers. Die Mannschaft sei langsam gewachsen. „Wir haben die Spieler aufgesammelt“, erklärt der Kapitän. Aus verschiedenen Stadtteilen kommen sie, manche spielen schon fast ihr ganzes Leben, andere haben erst später angefangen.

Die zuvor ungeschlagene Mannschaft musste beim Aufstiegsspiel für die Teilnahme an der Verbandsliga auswärts beim TC Neuenkirchen antreten. Dort erreichte das Roxeler Team ein 3 :3, konnte jedoch die Verbandsliga-Qualifikation nicht klarmachen, da der Gegner aufgrund des besseren Satzverhältnisses die Nase vorne hatte.

„Für uns war es trotzdem ein großer Erfolg“, sagt Heribert Aupers. Denn die Roxeler Ü 65-Herren hatten sich in der beendeten Saison als Aufsteiger aus der Bezirksliga an die Spitze der Münsterland-Liga gespielt. In dieser Klasse können sie in der nächsten Saison ihren Gruppensieger-Titel verteidigen.