Während die Sommerferien dem Ende entgegen gehen, macht man sich beim BSV Roxel bereits Gedanken um den Herbst. Denn in den Herbstferien möchte der Sportverein Grundschülern ein Programm anbieten. Es soll in der zweiten Ferienwoche vom 21. bis 25. Oktober stattfinden. 35 Mädchen und Jungen von der zweiten bis zur vierten Klasse – egal ob Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder – können dabei mit von der Partie sein.

Unter dem Motto „Spiel und Spaß vor Ort“ möchten die Übungsleiter des Vereins um Susanne Ackmann das buntes Programm anbieten. „Wir wollen zeigen, dass Ferien zu Hause auch richtig schön sein können“, so die Organisatorin in einer Mitteilung des BSV Roxel.

In der Zeit von 9.30 Uhr bis 16 Uhr werden die Kinder betreut. Freuen dürfen sie sich unter anderem auf eine Bewegungsbaustelle, entspannte Yoga-Workshops mit kreativem Angebot und im Laufe der Woche kann das große Sportabzeichen absolviert werden. Es soll ein gemeinsames Mittagessen, Getränke und gesunde Snacks geben.

„Ab sofort nehmen wir Anmeldungen per E-Mail entgegen“, sagt Susanne Ackmann. Diese sind unter buero@bsvroxel.de möglich. Die Teilnahme am Ferienprogramm kostet 95 Euro pro Kind. Bei der Anmeldung müssen der vollständigen Name, die Adresse, das Geburtsdatum des Kinds und die Kontaktdaten der Eltern mit angeben werden. Gleiches gilt für mögliche Unverträglichkeiten.