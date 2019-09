„Glaube und Alltag haben miteinander zu tun“, betonte Pfarrer Timo Weissenberg. Der Seelsorger wagte gemeinsam mit der Roxeler St.-Pantaleon-Gemeinde ein Experiment: Die sonntägliche Messe wurde in einer Industriehalle am Nottulner Landweg zelebriert.

Bei „Schäper Sportgerätebau“ war genug Platz. Und der war auch nötig, denn viele Roxeler wollten bei diesem ungewöhnlichen Gottesdienst dabei sein. Der Glaube habe eine Berechtigung in der Arbeit und im Alltag, erklärte Weissenberg vor der Gemeinde. Es sei eine sehr intensive Atmosphäre, so der Geistliche. Er bedankte sich bei den Ehrenamtlichen, die den Tag möglich gemacht hatten. Ungewöhnliche Gottesdienstorte kennt Weissenberg bereits. Im Oktober 2017 hatte er schon eine Messe zu Erntedank in einer Mecklenbecker Schreinerei abgehalten.