Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es in Roxel die Aktion „Tischlein deck Dich“. Sie verhilft bedürftigen Kindern in örtlichen Schulen und Kitas zu einem warmen Mittagessen. Das war auch im Schuljahr 2018 / 2019 wieder der Fall.

Laut einer Mitteilung der Organisatoren konnte im vergangenen Unterrichtsjahr 47 Mädchen und Jungen eine finanzielle Essens-Unterstützung gewährt werden. Die Kosten dafür betrugen 15 526 Euro, die dank der Hilfe etlicher treuer Spender bereitgestellt werden konnten.

Auch im neuen Schuljahr will „Tischlein deck Dich“ sein erfolgreiches Engagement fortsetzen, wobei neue Voraussetzungen zu berücksichtigen sind: „Seit dem 1. August 2019 ist der Eigenanteil für bedürftige Familien, die staatliche Leistungen beziehen, weggefallen. Hier half in der Vergangenheit ,Tischlein deck Dich‘, wenn es sich um kinderreiche Familien handelte. In Zukunft soll nun verstärkt den Familien geholfen werden, die von einem kleinen Arbeitseinkommen leben und keine Anträge stellen können, also keinen Essenszuschuss bekommen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Kosten eines Mittagessens in den jeweiligen Roxeler Einrichtungen seien verschieden. Dies hänge davon ab, welche Preise der beauftragte Caterer berechne und ob eine Hauswirtschaftskraft in die Essensausgabe einbezogen werde. Gerechnet werden müsse pro Mahlzeit mit Kosten zwischen 2,60 bis 3,60 Euro.

Dank der finanziellen Unterstützung durch Spender sehen sich die Verantwortlichen der Aktion „Tischlein deck Dich“ in der Lage, auch weiterhin bedürftigen Kindern zu helfen: „Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die Finanzierung des Mittagessens im Schuljahr 2019 / 2020 finanziell gesichert ist und sogar erste Reserven für das zukünftige Schuljahr gebildet werden konnten.“ Gleichwohl ist weitere Unterstützung stets willkommen.