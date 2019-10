Die Bücherei St. Pantaleon besteht seit 30 Jahren. Das muss natürlich gefeiert werden. Daher lädt das Büchereiteam am 2. November (Samstag) um 20 Uhr im Pfarrheim St. Pantaleon zu Kabarett und Musik ein. Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

An diesem Abend gastiert das Musik-Kabarett-Duo „Loosefit“ mit seinem aktuellen Abendprogramm „Alles außer Frühling“ im Pfarrheim. Caspar Gutsche und Karolin Roelcke-Farrenkopf werden dabei „ausschließlich eigene Songs“ vortragen, wie das Büchereiteam mitteilt. Über die beiden Künstlerinnen schreibt das Team weiter: „Sie verknüpfen in den Zwischenmoderationen geschickt subtilen Humor mit geistreichem Charme und passen damit besonders gut zu uns und unserer Liebe zum künstlerisch gestalteten Wort – in geschriebener wie in gesungener Form.“

Das Publikum werde eine „etwas in die Jahre gekommene Sängerin“ (Gutsche) erleben, „die am Flügel von einer scheinbar engelsgleichen, jungen Pianistin“ (Roelcke-Farrenkopf­) begleitet werde. Letztere sei mit Schweizer Gründlichkeit stets um einen „ordnungsgemäßen Ablauf des Abends bemüht“ , habe jedoch Mühe, sich gegen die „Berliner Schnauze“ der Sängerin durchzusetzen. Das Publikum erwartet „eine Fusion aus viel Erlebtem und trotz allem Heiteren“.