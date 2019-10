Zur letzten Kneipenvorlesung in diesem Jahr lädt der Roxeler Heimat- und Kulturkreis am Donnerstag (24. Oktober) um 19 Uhr in die Gaststätte Kortmann (Pantaleonstraße 10) ein. Dr. Patricia Göbel wird über „Roxel an der Aa, interessante Einblicke in die Quellen der Aa“ referieren.

Patricia Göbel ist Akademische Oberrätin am Institut für Geologie und Paläontologie der Uni Münster . Wissenschaftliche Schwerpunkte ihrer Arbeit sind unter anderem die Quellen in Nordrhein-Westfalen, die regionale Hydrogeologie des Münsterlandes und die Grundwasserbewirtschaftung im urbanen Raum. Schließe man das Diplom-Studium der Geologie / Paläontologie Patricia Göbels in Münster mit ein, so blicke sie auf über 23 Jahre Erfahrung und Arbeit an der Uni Münster zurück. Sie promovierte 1998 an der TU Clausthal und kehrte 1999 an die Uni Münster zurück, an der sie 2009 habilitierte.

„Roxel liegt an der Münsterschen Aa. Viele der zahlreichen Quellen der Münsterschen Aa liegen in den nahegelegenen Baumbergen. Quellen sind die Fenster in das Grundwasser. Die Quellen der Münsterschen Aa bieten interessante Einblicke in das Grundwasser-Ökosystem der besonderen, schlüsselartigen Muldenstruktur der Baumberge“, so der Heimat- und Kulturkreis weiter.

Der Eintritt zur Kneipenvorlesung ist frei, um Spenden wird gebeten.