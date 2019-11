Bereits seit Jahren wird in Roxel über den Bau einer Ortsumgehung diskutiert. Die sogenannte „Nordumgehung“ soll ortsfremden Verkehr aus dem münsterischen Stadtteil heraushalten. Insbesondere die örtliche CDU macht sich – wie berichtet – für den Bau der Straße stark. Doch im Zeichen des Klimawandels gibt es auch kritische Stimmen: So stellt der Verkehrsclub Deutschland ( VCD ) die Frage „Ist die Entlastungsstraße für Roxel noch notwendig?“ Unter dieser Überschrift lädt der Club am Mittwoch (22. November) zu einem Informations- und Diskussionsabend ein.

Bei der Veranstaltung, die um 19 Uhr in der Gaststätte Kortmann (Pantaleonstraße 10) stattfindet, will der VCD-Regionalverband Münsterland die Bürger über den Stand der Dinge im Hinblick auf die Entlastungsstraße sowie über ökologische Alternativen unterrichten.

Keinen Hehl macht der Club in einer Mitteilung daraus, dass er die Roxeler Ortsumgehung nach Möglichkeit verhindern will. Das Ziel des Info- und Diskussionsabends wird folgendermaßen definiert: „Wir klären, welche Maßnahmen kurz- und mittelfristig eingeleitet werden sollten, um die Option ‚Verzicht auf den Bau der Entlastungsstraße‘ zu Gunsten der Umsetzung eines Bündels von Maßnahmen zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs in und durch Roxel zu stärken.“

Im Laufe Abends soll von verschiedenen Referenten unter anderem über die Verkehrsentwicklung in Roxel, über Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr sowie über „das Potenzial, das das Fahrrad vom Auto übernehmen kann“ informiert werden. Anschließend soll in offener Diskussion darüber gesprochen werden, ob die Entlastungsstraße aus heutiger Sicht überhaupt noch nötig ist.