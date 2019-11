Über 70 Kinder folgten der Einladung zum ökumenischen Kinderbibeltag im Roxeler Anne-Jacobi-Haus. Er stand unter dem Motto „Jona und der Wal“, wie die Veranstalter mitteilen. 20 Ehrenamtliche halfen bei der Durchführung des Tages. Nach einem gemeinsamen Auftakt und einer Vorstellung der Jona-Geschichte durch eine kleine Schauspieltruppe jugendlicher Helferinnen „konnten die Kinder in fünf verschiedenen Gruppen die Geschichte vertiefen“, so die Veranstalter weiter. Es wurde gebastelt, gesungen, erzählt, gerappt und gelacht. Am Nachmittag erkundeten die Kinder dann in Kleingruppen das Innere eines Wals. Dazu war nämlich der komplett umdekorierte Snoozle-Raum des Anne-Jacobi-Hauses geworden. Am Ende des Tages waren auch die Eltern zur Abschluss-Andacht eingeladen.