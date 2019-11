Am Nottulner Landweg in Roxel soll ein neues Wohngebiet entstehen. Am Montag (2. Dezember) beginnen dort die Erschließungsarbeiten, teilt die Stadt Münster mit.

„Für das Baugebiet muss der vorhandene Regenwasserkanal im Nottulner Landweg vergrößert werden, zudem wird ein Regenrückhaltebecken gebaut, um die Regenmengen im Kanal zu drosseln“ heißt es von der Stadt weiter. Außerdem werden von „Münster Netz“ Strom-, Wasser- und Gasleitungen verlegt. Im Februar 2020 soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Nach Einrichtung der Baustelle auf einem Acker südlich des Nottulner Landweges in der nächsten Woche lässt das Amt für Mobilität und Tiefbau zunächst eine Baustraße erstellen. Über die wird die notwendige Bodenauffüllung für die geplante Kita des Neubaugebietes erfolgen. Die Auffüllung wird mit dem Boden aus dem Regenrückhaltebecken hergestellt.

Schmutzwasserkanal

Je nach Winter-Wetterlage soll im Februar oder März des kommenden Jahres ein 50 Meter langer Schmutzwasserkanal für das Neubaugebiet gebaut werden. „Ab Mitte März beginnen die Arbeiten für den Regenwasserkanal an der Schelmenstiege und „wandern“ in Richtung Autobahn A1“, so die Stadtverwaltung.

Die Kanalbau- und Leitungsarbeiten dauern etwa bis August, die abschließenden Arbeiten wie beispielsweise der Rückbau der Baustraße dauern nochmals sechs Wochen.

Rettungskräfte

Rettungskräfte und Müllabfuhr erreichen alle Grundstücke während der Erschließungsbauarbeiten. „Auch Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende können den Nottulner Landweg während der Arbeiten nutzen“, betont die Stadtverwaltung.