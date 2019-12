Kita-Kinder bringen „richtig Leben in die Bude“

Münster-Gievenbeck -

Große Freude im Seniorenzentrum Martin-Luther-Haus: Neun Kinder aus der Kita Anne-Jacobi-Haus in Roxel waren eingeladen zu einem Adventsvormittag in der Einrichtung der Diakonie an der Fliednerstraße. Spannung herrschte laut einer Mitteilung des Seniorenzentrums auf beiden Seiten.