Weihnachten und Silvester sind Feiertage, an denen neben gutem Essen manchmal auch reichlich Alkohol einfach dazugehört. Da fällt es Menschen, die keinen oder wenig Alkohol trinken wollen, oft schwer, nicht zwischen die Stühle zu geraten.

Dass es jedoch ganz normal ist, abstinent zu leben und dabei rundum zufrieden zu sein, können alle Interessierten am Montag (30. Dezember) ab 18.30 Uhr im Pfarrheim St. Pantaleon erleben: Der Kreuzbund Stadtverband lädt dort zu einem offenen Kennenlernabend in lockerer Runde ein.

„An diesem Abend sind offene Gespräche und ein Erfahrungsaustausch mit Betroffenen und Angehörigen möglich. Zugleich kann man unverbindlich in die Atmosphäre einer Selbsthilfegruppe reinschnuppern und sich über die Arbeit und Hilfsangebote des Kreuzbundes informieren“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Auch in diesem Jahr wird das Treffen im Kaminzimmer des Pfarrheims stattfinden, aller Voraussicht nach allerdings zum letzten Mal. „Nach dem Umbau des Pfarrheims im kommenden Jahr wird uns das Kaminzimmer nicht mehr zur Verfügung stehen“, heißt es weiter.

„Wir kennen beide Seiten – das nasse, süchtige Leben und das zufrieden abstinente“, sagt Dieter Babetzky, der Vorsitzende des Kreuzbund-Stadtverbands, „und diese Erfahrungen geben wir gerne weiter, denn ein Leben ohne, oder mit weniger Alkohol, hat nichts mit Verzicht zu tun.“

Auch wer sich vorgenommen hat, im neuen Jahr anders mit Alkohol umzugehen, kann sich an diesem Abend darüber informieren wie es gelingt, diesen guten Vorsatz auch in die Tat umzusetzen. Die Teilnahme am offenen Kennenlernabend ist kostenlos und unverbindlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.