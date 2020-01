Was heißt eigentlich „ WSW “? Die Volleyballer des BSV Roxel wissen das ganz genau. Es handelt sich um das alljährliche „Winterspeckweg“-Turnier, das bei den Teilnehmern immer am Ende der Weihnachtsferien für allerlei Bewegung sorgt. Die passionierten Hobbysportler kommen nicht nur aus Münster, sondern auch aus dem Münsterland und dem Ruhrgebiet.

Sie heißen „Old Schmetterhand“, „Die sechs Fragezeichen“ und „Lisas Rasselbande“. Das sind die Namen der Mannschaften, die bei der jüngsten Auflage des Turniers mit dabei waren. Insgesamt waren 15 Teams in der Dreifachhalle am Start. Die Motivation war eindeutig: Er wolle „etwas für die Figur tun“, sagte etwa ein Volleyballer lachend und sprach damit wohl für viele Teilnehmer. Denn schweres Essen und jede Menge Süßes von Weihnachten müssen abtrainiert werden.

Und doch: Immer wieder zog es die Ballsportler in das benachbarte Vereinsheim. Dort lockte nämlich eine Cafeteria mit Kaffee und Kuchen. Auch Würstchen und Brötchen gab es. Da kam die Frage auf, ob mehr Kalorien verbraucht oder wieder zu sich genommen wurden.

Fleißig waren die Sportler ohne Frage. Von einem „Bienenhaus“ sprachen die Organisatoren angesichts von drei Spielfeldern, die parallel in Betrieb waren. Sogar in den Pausen konnten die Aktiven nicht von den Volleybällen lassen und spielten sie sich jeweils in ihren eigenen Hälften zu. Der Spaß stand eindeutig im Vordergrund. Nach dieser zwölften Auflage des Juxturniers geht der normale Volleyball-Spielbetrieb beim BSV Roxel weiter. Und so manche freuen sich schon auf die 13. Ausgabe des spaßigen Events.