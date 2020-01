Zu ihrem traditionellen Winterfest lädt die St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft am Samstag (18. Januar) ab 19.30 Uhr in die Aula der Sekundarschule ein. Alle Roxeler sind dazu willkommen.

Der Festivität geht bereits um 18.30 Uhr ein gemeinschaftlicher Gottesdienst in der St.-Pantaleon-Pfarrkirche voraus. Im Anschluss steigt der große Winterfest-Ball, bei dem natürlich auch das Königspaar Karl-Heinz und Mechthild Kemmann sowie dessen Hofstaat Sigrid und Andreas Freckmann sowie Hermann-Josef und Ute Huesmann mit von der Partie sind.

Im Laufe des Abends wird es reichlich Gelegenheit zum Tanzen geben. Für die passende Musik dafür sorgt in diesem Jahr die Party-Coverband „Splash!“. Darüber hinaus wird die Karnevalstanzgruppe „Roxeler Funken“ Einblick in ihr Können geben. Und auch in diesem wartet auf die für Winterfest-Besucher wieder eine große Tombola mit hochwertigen Preisen.