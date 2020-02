Am Donnerstag (6. Februar) nimmt die neue Serie der Foto- und Filmreportagen des Roxeler Heimat- und Kulturkreises ihren Start. Fünf Termine sind anno 2020 geplant. Eingeladen zur Auftaktveranstaltung ist Magda Mayerhoffer (29) aus Roxel. Zusammen mit ihrem Freund Manu Winkler (29) reiste sie mit dem Fahrrad durch die Welt. Los ging die Tour im April 2018, im November 2019 kehrte das Duo nach Roxel zurück.

„Sie gaben ihre Wohnung und ihren Job auf und starteten zu ihrer Tour ins Ungewisse. 18 000 Kilometer haben sie auf ihrem Weg durch Europa, den Balkan, den Nahen Osten und Afrika zurückgelegt“, heißt es in einer Mitteilung des Heimat- und Kulturkreises. Was die beiden erlebt hätten, sei schlichtweg einzigartig: „Nachts in der Wüste fuhren sie an einem Rudel Löwen vorbei. Mit Licht und Schreien verteidigten sie sich. Die Löwen waren beeindruckt und vergaßen ihren Hunger.“

Die tollen Fotos und Berichte werden die Zuhörer begeistern, sind sich die Organisatoren der Film- und Fotoreportagen sicher. Als besonderes Highlight würden die beiden Weltreisenden die Besucher in der Pause ihres Vortrags mit selbstgemachtem afrikanischen Finger Food beköstigen.

Die Foto-Reportage findet am Donnerstag (6. Februar) um 19 Uhr im Hotel-Restaurant Brintrup (Roxeler Straße 579) statt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.