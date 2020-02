Es geht weiter: Auch am Karnevalswochenende legt das Organisatorenteam des BSV Roxel beim „Sporteln am Wochenende“ keine Pause ein. Familien mit Kindern im Alter von einem bis zehn Jahren sind am Sonntag (23. Februar) von 10 bis 13 Uhr in der alte Sporthalle am Schulzentrum willkommen.

„Aufgrund der wenigen verkleideten Personen in den vergangenen Jahren, hat sich das Team entschieden, kein spezielles Karnevalssporteln anzubieten“, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen. Wie immer werde es einen abwechslungsreichen, spannenden Geräteparcours und viele Spielmöglichkeiten geben.