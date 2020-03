Im Ruhestand hat er sich nochmals in die Pflicht nehmen lassen und dabei eine Experimentierfreude bewiesen, die bislang in der evangelischen Kirche alles andere als selbstverständlich gewesen ist.

„Das Junior-Senior-Modell hat sich gut bewährt“, zieht Johannes Krause-Isermann einen Monat vor dem Abschluss eine erste Bilanz. Anfang 2019 ist er in der evangelischen Kirchengemeinde Roxel-Albachten-Bösensell nochmals als Pfarrer tätig geworden – und das als Teil eines Leitungs-Tandems. Zwei Pfarrer sind mit einer halben Stelle unterwegs.

Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2015 hatte er annähernd 36 Jahre in der Christusgemeinde in Hiltrup und Amelsbüren gewirkt. Zumindest auf Landesebene in der evangelischen Kirche von Westfalen ist kein Pfarrer länger an einem Ort tätig gewesen.

„Mir ist damals der Übergang in den Ruhestand nicht leichtgefallen“, sagt Krause-Isermann rückblickend. Als „Traumberuf“ bezeichnet Krause-Isermann die Tätigkeit. Dabei hätte nicht viel gefehlt, und er wäre einen anderen Weg gegangen: Nach seinem Vikariat zog es ihn zurück an die Universität, und er studierte in Bielefeld Psychologie. Nebenbei war er ehrenamtlich in der Christusgemeinde tätig. Als in der Hiltruper Gemeinde eine zweite Pfarrerstelle geschaffen wurde, musste er sich entscheiden. Uni-Karriere oder Gemeindedienst?

Über den Bereich Hiltrup hinaus hat er gewirkt, als er von 2004 bis 2011 den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Münster übernahm. 2018 wurde er Präsident des Civilclubs in Münster. Am Donnerstag (5. März) feiert Johannes Krause-Isermann seinen 70. Geburtstag.