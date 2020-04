Schöne Überraschungen im Seniorenzentrum „Wohnen in Pastors Garten“: Neben bunt bemalten Karten am Frühstücksgedeck der Bewohner von Kindern der „Kleinen Villa Sonnenschein“ gab es auch einen Auftritt von Mitgliedern der Musikschule Albachten: Sie überraschten die Bewohner mit ihrem Ständchen, das sie im Garten darbrachten. Bewohner und Mitarbeiter aus Pastors Garten bedankten sich sehr, so eine Mitteilung des Seniorenzentrums.