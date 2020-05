Umweltfreundlicher Strom von der Autobahn? Geht es nach den Vorstellungen der Grünen, dann soll es das möglichst bald geben. In einem Antrag, den sie in die Bezirksvertretung Münster-West eingebracht haben, fordern die Stadtbezirks-Grünen die Stadtverwaltung dazu auf, sich mit dem Thema zu befassen: Deren Experten sollen prüfen, „ob und wie die Lärmschutzwälle an der A 43 und der A 1 als Standorte für Photovoltaikanlagen genutzt werden können“.

Nach Ansicht der Grünen könnte die Stadt Münster in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, den Stadtwerken und dem privaten Nienberger Lärmschutzverein die Schallschutzwände entlang der beiden Autobahnen für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen nutzen. Damit könne man nicht nur die Pflege der betreffenden Flächen einsparen, sondern gegebenenfalls auch „den Stadtwerken ermöglichen, ihrem Ziel von 100 Prozent Öko-Strom näher zu kommen“, heißt es im Antrag der Grünen-Fraktion in der Bezirksvertretung West.