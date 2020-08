Gesprächsabende unter Palmen

Die Roxeler Kreuzbundgruppe trifft sich corona-bedingt in diesem Sommer im Botanischen Garten. Denn dort ist nach Angaben von Gruppenleiter Dieter Babetzky die Einhaltung der derzeit gebotenen Hygienevorschriften besonders gut möglich: „Man sitzt im Freien mit dem nötigen Abstand, bei großer Teilnehmerzahl auch in mehreren Gesprächskreisen.“ Ein schönerer „Gruppenraum“ werde bundesweit nur schwer zu finden sein.

Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Kontaktbeschränkungen bedeuteten gerade für suchtkranke Menschen eine schwierige, ja eine gefährliche Zeit. Die gewohnten Treffen der Kreuzbund-Selbsthilfegruppen hätten lange Zeit nicht stattgefunden, der Austausch mit anderen Betroffenen, das vertraute Gespräch, habe gefehlt, berichtet Babetzky.

Hinzu sei die Angst um die eigene Gesundheit und bei einigen auch die Angst um die berufliche Zukunft gekommen. „Diese Zusammenballung diffuser Ängste verbunden mit häuslicher Einsamkeit brachten manchen wieder auf den Gedanken, die Sorgen doch einfach in Alkohol zu ertränken“, weiß der Kreuzbund-Gruppenleiter. Dabei sei vielen eigentlich klar: Sorgen könne man nicht ertränken. Die Mitglieder der Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes hätten deshalb schon seit Beginn der Pandemie untereinander per Telefon oder auf elektronischem Wege Kontakt gehalten. Seit einigen Wochen gebe es auch wieder Treffen unter Beachtung der gebotenen Hygienevorschriften.

Die Roxeler Kreuzbundgruppe nutzt jetzt den Botanischen Garten als Ort für ihre Zusammenkünfte. „Da die Treffen außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden, ist die Verschwiegenheit gewährleistet. Gespräche mit Freunden unter Palmen – dafür nehmen andere lange Urlaubsfahrten in Kauf“, sagt Dieter Babetzky. Die Erreichbarkeit der Gruppe sei gerade in der jetzigen Zeit besonders wichtig: „Es sind nicht nur Angst und Einsamkeit, die für Süchtige gefährlich sind. Die Kontaktbeschränkungen haben auch noch den Nebeneffekt, dass die soziale Kontrolle stärker ist, und dadurch fällt das Verhalten einzelner Familienmitglieder plötzlich auf. Es wundert daher nicht, dass viele Angehörige den Weg in unsere Gruppen suchen.“

In den Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes finden nach Angaben von Babetzky, der zugleich Leiter des Kreuzbund-Stadtverbands ist, Suchtkranke und deren Angehörige stets eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Suchtkrankheit. Die Gruppenteilnahme ist kostenlos und unverbindlich, eine Anmeldung jedoch wünschenswert.

Weitere Informationen zu den Gruppenangeboten des münsterischen Kreuzbunds sind auf der Internetseite www.kreuzbund-muenster sowie von Dieter Babetzky ( 0151 / 10 71 74 16) oder per E-Mail an info@kreuzbund-muenster.de erhältlich.