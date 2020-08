Neben der örtlichen Politik ist auch das Interesse der Bevölkerung an einer Gesamtschule in Roxel recht groß. Das dokumentiert unter anderem der Erfolg einer Unterschriftenaktion, die Beatrix Temlitz ins Leben gerufen hatte. Die ehemalige Lehrerin der früheren Realschule Roxel hatte die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich mittels einer Unterschrift für den Gesamtschul-Standort Roxel auszusprechen. Eigens dafür lagen entsprechende Listen auf dem Wochenmarkt am Pantaleonplatz aus. Das Ergebnis: 200 Personen sprachen sich für eine derartige Einrichtung am Schulcampus an der Tilbecker Straße aus.

„Die Reaktionen waren insgesamt sehr positiv“, zeigte sich Beatrix Temlitz zufrieden mit der Aktion. Erfreut war sie auch über die überparteiliche Unterstützung aus der Politik: Angela Stähler (CDU-Ratsfrau), Elke Kraut-Kleinschmidt (Bezirksvertreterin SPD), Philipp Hagemann (SPD-Ratsherr) sowie Peter Koch-Tölken (FDP-Bezirksvertreter) unterstützten die Aktion. „Es macht deutlich, dass alle Parteien sehr daran interessiert sind, dass die dritte Gesamtschule der Stadt Münster baldmöglich ins dafür gut ausgestattete Schulzentrum Roxel kommt“, so Temlitz.