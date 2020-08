„Ich hoffe, dass durch die Ausstellung etwas in Bewegung kommt“, sagt Klaus Wethmar . Der Roxeler Künstler, der sich als „Ideengestalter“ versteht, hat aus einer rund 150 Jahre alten maroden Linde, die am Prozessionsweg von St. Mauritz einem Sturm zum Opfer fiel, eine Skulptur mit dem Titel „Vergänglichkeit“ geschaffen. Diese Arbeit wird vom 23. August bis zum 20. September in der Erphokirche (Ostmarkstraße 21) zu sehen sein, jeweils sonntags zwischen 15 und 17 Uhr.

Es war im Februar 2018, als ein heftiger Sturm den Prozessionsweg von St. Mauritz heimsuchte. Starker Wind riss eine alte Linde um. Sie wurde dort im Jahre 1868 angepflanzt und zählte zu den Urlinden des nach Telgte führenden Pilgerwegs.

Ein stattlicher Teil des Baumes entging der Entsorgung und wurde von Klaus Wethmar in enger Kooperation mit der Initiative Prozessionsweg zu einer Skulptur verarbeitet. Doch bislang wurde für die „Vergänglichkeit“ noch kein Standort gefunden, was Wethmar bedauert.

Im vorigen Jahr gab es – wie berichtet – Überlegungen, die aus vier mannshohen Segmenten bestehende Skulptur im Umfeld ihres ehemaligen Standorts aufzustellen. Auch die Grünfläche zwischen der St.-Mauritz-Kirche und dem Pfarrhaus wurde ins Spiel gebracht. Eine Entscheidung lässt nach wie vor auf sich warten. Der Initiative Prozessionsweg schwebt vor, die Skulptur bewusst im Freien aufzustellen, sodass die vier hölzernen Segmente dem natürlichen Verfall preisgegeben werden – und damit sukzessiv Vergänglichkeit deutlich werden lassen.

„Mit der skulpturalen Veränderung des gealterten Baumholzes will der Künstler unseren Blick auf den ewigen Kreislauf der Natur lenken, bei dem aus Vergehendem Neues entsteht. Auch dieser Baum hatte bereits im Innern auf dem vermoderten, zu Erde verwandeltem Holz deutlich sichtbar Wurzeln gebildet. Er wollte sich sozusagen von innen heraus erneuern“, heißt es in der Einladung der Prozessionsweg-Initiative zur Ausstellung.

Die durch ein natürliches Phänomen zunichte gemachte Linde sei keineswegs ein Endpunkt, sondern „ein Anfang in dem ewigen Prozess der Verwandlung des Lebens in etwas Neues“. Das alte Holz des Baumes, mehr als alles andere ein Sinnbild für Harmonie mit der Natur, biete gedankliche Ansatzpunkte auch für die Haltung zu Welt und Natur, so die Initiative.

„Vergänglichkeit ist alternativlos“, meint Klaus Wethmar, der der Ausstellung bereits entgegenblickt und sich darüber freuen würde, wenn ein fester Standort für seine Skulptur gefunden werden könnte. Eröffnet wird die Ausstellung in der „Kunst- und Kultur-Kirche Erpho“ am Sonntag (23. August) um 12.30 Uhr.