„Der Autoverkehr durch Roxels Zentrum wird nicht weniger. Er ist eher noch gestiegen“, meinen die Vertreter der Roxeler FDP : Bei dem Blick auf die Roxeler Straße beschleicht Bezirksvertreter Peter Koch-Tölken sowie den FDP-Ortsvorsitzenden Julius Buhr die Sorge, dass sich dies in den nächsten Jahren auch nicht ändern werde, wenn die Nordumgehung jetzt nicht gebaut werde.

Baurecht bestehe seit 2009, erläutert Koch-Tölken in einer Pressemitteilung. Nachträgliche Forderungen nach Verbreiterung des Fahrradstreifens seien durch die Verwaltung eingeplant worden. Zudem habe die Landesregierung in Person ihres Verkehrsministers eine Kostenübernahme zugesagt. Dafür allerdings müsse die Stadt zunächst in Vorleistung treten.

„Vorteilhaft wäre der Bau der Nordumgehung auch für den Wohnungsmarkt in Roxel“, meint Roxels FDP-Ortsvorsitzender Buhr. Entlang der Umgehung könnten rund 3,5 Hektar Bauland entstehen: „Die Flächen wären in Hinblick auf die bestehende Bebauung leicht erschließbar.“ Beide Liberalen hoffen nun, dass das Projekt „Nordumgehung“ in der neuen Legislaturperiode ernsthaft angegangen wird.