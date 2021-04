Wenn Mutter und Tochter ein Herz und eine Seele sind, dann kann eigentlich nicht allzu viel schiefgehen. Eindrucksvollen Beweis für diese These liefern Christina Buchholtz (57) aus Berlin und ihre in Roxel beheimatete Tochter Dorothea Maaßen (34): Das Duo hat in Eigenregie ein Kinderbuch verfasst, das Tiefgang und zugleich das Zeug dazu hat, auch Erwachsenen Denkanstöße zu geben. „Rusty Eggbird und seine Freunde“ lautet der Titel. Im Mittelpunkt des Buches steht ein flugunfähiger „Plumpsvogel“ namens Rusty Eggbird. Er ist als Jungtier aus dem Nest gefallen, wächst mit einem blaustacheligen Igel und einem neugierigen Esel auf und wohnt in einer Baumhöhle.