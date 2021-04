Kann Münsters dritte städtische Gesamtschule in Roxel beheimatet werden? Eine Antwort auf diese derzeit über kommunale Grenzen hinaus heißdiskutierte Frage scheint näher zu rücken. Dass lässt zumindest ein aktuelles Schreiben des Amts für Schule und Weiterbildung erahnen, das den schulpolitischen Sprechern der Ratsfraktionen per E-Mail zugestellt wurde. In dem Schreiben setzt das Amt die Sprecherschaft darüber in Kenntnis, dass die Daten der kleinräumigen Bevölkerungsprognose mittlerweile offenbar verwaltungsintern vorliegen, aber noch nicht veröffentlicht sind. Besagte Prognose soll – wie berichtet – Grundlage für die Entscheidungsfindung über Roxel als möglichen Gesamtschulstandort sein.