Ob und wie es weitergeht mit der Bürgerinitiative „Landschaftsschutz Roxel“ – diese Frage wird sich in den vergangenen Tagen so mancher gestellt haben. Denn am 3. April war nach längerer Krankheit im Alter von 72 Jahren Theodora Bockem-Rohleder verstorben. Als Vorsitzende hatte sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Arbeit der Initiative maßgeblich geprägt. Erklärtes Ziel: Den geplanten Ausbau der Autobahnrasthöfe Münsterland-Ost und -West zu stoppen. Mit dem Ableben seiner Frau, die ausdrücklich darauf bestanden habe, keine Todesanzeige zu veröffentlichen, sei ein Vakuum entstanden, sagt Bockem-Rohleders Ehemann Dr. Meinolf Rohleder.