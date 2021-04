Das stätische Amt für Mobilität und Tiefbau will Sorge dafür tragen, dass auf der Dorffeldstraße künftig weniger schnell gefahren wird. Das soll mittels einer kostengünstigen Maßnahme in die Wege geleitet werden: Ein weiterer Freiburger Kegel soll aufgestellt werden, was mit 1600 Euro zu Buche schlägt.

Hintergrund ist die Tatsache, dass sich Anwohner bei der Stadt über zu schnell fahrende Fahrzeuge auf der ohnehin schon verkehrsberuhigten Dorffeldstraße beschwerten. Das führte in der Zeit vom 26. Januar bis 2. Februar dieses Jahres dazu, dass in Höhe der Hausnummer 42 Radarmessungen durchgeführt wurden. Dabei stellte sich nach Angaben des Amts für Mobilität und Tiefbau heraus, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde von vielen Kfz-Fahrern nicht eingehalten wird: „Danach fuhren 85 Prozent aller gemessenen Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Kilometern in der Stunde.“

Freiburger Kegel sollen Abhilfe schaffen

Dem soll mittels eines Freiburger Kegels Abhilfe geschaffen werden. Dieser soll in Höhe des Hauses Dorffeldstraße 42, wo auch die Messung stattfand, auf der Ostseite der Fahrbahn platziert werden. Durch den damit entstehenden Versatz könne „eine Geschwindigkeitsreduzierung erreicht werden“, meinen die Verkehrsfachleute der Stadt. „Grünes Licht“ für die Durchführung der Tempo-Reduzierungsmaßnahme soll bei ihrer nächsten Sitzung die Bezirksvertretung Münster-West geben.