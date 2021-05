Es gibt viele – nicht nur in der Politik sondern auch in der Bürgerschaft – die sich in diesen Tagen Gedanken um die mögliche Etablierung einer städtischen Gesamtschule in Roxel machen. So auch Rita Hagedorn. Die 77-Jährige war von 1975 bis 2003 Lehrerin an der Roxeler Realschulschule.