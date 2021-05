Etwas mehr als ein Dutzend Stelen säumen den Weg zum Kotten in der Roxeler Bauerschaft Brock. Die meisten sind schlanke, etwa 1,80 Meter hohe Baumscheiben, die der Länge nach aus dem Stamm einer Eiche oder Douglasie geschnitten sind. Durch sorgsames Schleifen und Lasieren oder Ölen ist die teilweise lebhafte Maserung in mattem Glanz deutlich sichtbar geworden. Eine Holzkünstlerin hat dort Hand angelegt. Jede Stele ist ein kleines Kunstwerk In kleine Astlöcher und Spalten sind in unterschiedlichen Größen – farblich abgestimmt – Glasstücke eingefasst, die im Sonnenlicht leuchten.