Für Schulleiter Ulrich Hesselkamp und sein Kollegium ist die jetzige Situation so etwas wie ein Sitzen zwischen den Stühlen: Die Friedensreich-Hundertwasser-Sekundarschule läuft bis zum Jahr 2025 sukzessive aus. Gleichzeitig steht nach wie vor in den Sternen, ob und wie es weitergehen soll. Kann auf dem üppigen Schulcampus an der Tilbecker Straße Münsters ersehnte dritte städtische Gesamtschule angesiedelt werden? Die Kollegen seien besorgt. Viele stellten sich die Frage, ob es Sinn mache, sich für eine Stelle an einer anderen Schule zu bewerben oder zu warten, und darauf zu hoffen, an der möglichen Roxeler Gesamtschule unterrichten zu können, sagt Hesselkamp. Seit Februar vergangenen Jahres hat der 59-Jährige die kommissarische Leitung der Sekundarschule inne. Als diese im Jahr 2012 ihren Betrieb aufnahm, zählte er an der Seite des damaligen Schulleiters Reiner von Borzyskowski zum neunköpfigen Gründungsteam.