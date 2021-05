Es ist soweit: Die Jubiläumsfestschrift, aus der ein 312 Seiten starkes Buch geworden ist, geht in den Druck, und die Mitglieder der St.-Pantaleon-Bruderschaft können sich freuen. Passend zum 200-jährigen Bestehen ihres Vereins liegt in Kürze frisch aus der Druckerpresse ein lesenswertes „Geschichtsbuch“ mit dem Titel „200 Jahre St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft zu Roxel“ vor. Verantwortlich für den Inhalt ist Dieter Pferdekamp, der sich dem Projekt mit Inbrunst widmete. „Das Thema reizte mich. Ich wollte aber keine normale Chronik schreiben“, sagt er. Er sei überrascht gewesen, als der Bruderschaftsvorsitzende Rainer Bonato ihn im Mai 2019 im Hinblick auf eine Festschrift angesprochen habe, gesteht Pferdekamp. Der 75-jährige, der seit 1982 im benachbarten Nottuln wohnt, jahrzehntelang in Roxel zuhause war und Ehrenmitglied des Roxeler Heimat- und Kulturkreises ist, aber der Bruderschaft nicht angehört, nahm sich über zwei Jahre des Projekts an.