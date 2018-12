Auch der Nikolaus kam zum Sprakeler Weihnachtsmarkt, zu dem die Fördervereine des Kindergartens St. Marien und der Grundschule eingeladen hatten.

Den Weihnachtsmarkt gibt es nun zum achten Mal. Er sei inzwischen über die Grenzen von Sprakel bekannt geworden, waren sich Mario Fraune und Thomas Peperhove, die Vorsitzenden der beiden Fördervereine, einig. „Alles wird von den Mitgliedern der Vereine getragen. Bei so manchem steckt eine ganze Menge Vorbereitung dahinter”, so Peperhove. Es gab Würstchen vom Grill und Waffeln, zudem wurde an drei Ständen Genähtes, Gebackenes und Gekochtes wie Marmelade verkauft. „Die Eltern haben sich teilweise schon Wochen und Monate vorher Gedanken gemacht und untereinander abgesprochen”, berichteten die Organisatoren.

Die Kinder warteten gespannt auf den Nikolaus. Und der schaute dann auch gleich an der Kirche vorbei, um ein paar Geschenke zu verteilen. Der Nikolaus alias Hermann Rottmann wanderte in aller Ruhe über den Weihnachtsmarkt und genoss das emsige Treiben.

„Der Weihnachtsmarkt war damals dazu gedacht, damit die Eltern zusammenkommen und sich einmal kennenlernen”, erzählte Thomas Peperhove. Denn sich zu vernetzen sei auch für Eltern wichtig: „Das passt dann auch super in die Weihnachtszeit, in der die Gemeinschaft im Zentrum steht.”

„Wir werden den Weihnachtsmarkt auch in Zukunft nicht länger als einen Tag öffnen – auch wenn er ein großer Erfolg ist”, sagte Mario Fraune. Denn zum einen müsse man erst einmal die Mitarbeiter aktivieren, und zum anderen sei es organisatorisch nicht einfach, da der Kirchplatz erst nach der Messe zur Verfügung stehe. „Da bleiben wir lieber klein und freuen uns über den großen Andrang.”