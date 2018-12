Kleine Scheiben für die Wartehallen

Kurz vor Weihnachten hat es geklappt: Die beiden Wartehallen am Sprakeler Bahnhof werden repariert. Die Zeiten, in denen die Bahnkunden im kalten Wind auf den Zug warten mussten, sind vorüber.

Die Scheiben waren im Februar eingeworfen worden. Am Dienstag haben die Arbeiten an den Wartehallen begonnen, voraussichtlich heute sind sie abgeschlossen.

Statt einer großen Scheibe pro Seite gibt es jetzt viele kleine, einzeln eingefasste Scheiben. Man sei dazu übergegangen, um den Schaden bei Vandalismus zu begrenzen, so die Handwerker.

Dass es mit der Reparatur jetzt so schnell geklappt hat, darüber freut sich Walter von Göwels, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion, sehr: „Das ist top“, lautet sein spontaner Kommentar. Als von Göwels vor Kurzem zu einem CDU-Termin mit CDU-Ratsherr Olaf Bloch am Sprakeler Bahnhof war, kam das Gespräch unweigerlich auf die desolaten Wartehallen.

Göwels schaltete sich ein. Er ist Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM), der den Personennahverkehr organisiert.

Er wandte sich telefonisch an die ZVM-Geschäftsführung, die Kontakt mit der Deutschen Bahn aufnahm. Die Bahn habe sich entschuldigt angesichts der langen Wartezeit bis zur Reparatur und auf lange Lieferzeiten von Scheiben wegen des insgesamt großen Vandalismus-Problems hingewiesen, so von Göwels. Doch schon zwei Stunden, nachdem er vorige Woche diese Nachricht erhalten hatte, sei eine zweite gekommen mit dem Hinweis, dass in dieser Woche etwas passieren solle.

Walter von Göwels: „Ich bin wirklich erfreut, dass das hingehauen hat.“ Miteinander zu sprechen, helfe oft mehr, als Anträge zu stellen.

Olaf Bloch findet die Lösung mit den kleinen Scheiben für die Wartehallen sehr gut: „Das ist viel besser als vorher.“

Für alle, die in Sprakel am Bahnhof warten müssen, wird es nun auf jeden Fall etwas kommoder und nicht mehr zugig sein. Das passt doch prima im Winter.