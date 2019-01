Es ist eine lange Session. Das freut die Karnevalsfreunde. Auch in Münsters nördlichsten Stadtteil geht es nun in die heiße Phase: Die Karnevals-Interessengemeinschaft (KIG) Sprakel-Sandrup-Coerde startet jetzt so richtig durch. Der erste große Termin der KIG im neuen Jahr ist am kommenden Sonntag (2. Februar). Um 9.45 Uhr beginnt die traditionelle Karnevalsmesse in der St.-Marien-Kirche. Ein Sektempfang auf dem Kirchplatz schließt sich an. Danach zieht die KIG in Begleitung der Stadtwache Münster zum Sportheim des SC Sprakel, Im Draum 34. Dort findet dann ab 11.11 Uhr der prinzliche Frühschoppen mit Thomas III. Traebert statt, zu dem die KIG alle Karnevalsfreunde einlädt.