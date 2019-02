Sie brauchten mit 15 nähkundigen Frauen nur einen Tag, dann war der „Auftrag“ erledigt: Die Frauen des offenen Nähtreffs im Kinderhauser „Freiraum“ an der Diesterwegstraße 2 haben für die Bestuhlung der Sprakeler Friedhofskapelle 30 Sitzkissen genäht. Damit gibt es dort jetzt ein einheitliches Bild bei den Kissen für die Stühle in der Trauerhalle. Simone Hannig, Mitarbeiterin der Caritas Münster, die in der Gemeinde St. Marien und St. Josef das „Freiraum-Projekt“ begleitet, übergab die Kissen mit ihren Mitstreiterinnen Annette Wilde, Marianne Pfeiffer und Friedlinde Scholze am Dienstagmorgen an Marion Biemann vom Friedhofsausschuss der Gemeinde St. Marien und St. Josef.