Der Karnevalsumzug in Sprakel wirkt sich – wie in jedem Jahr – auf den Busverkehr von und nach Sprakel aus.

Die Linie 19 wird am Sonntag (17. Februar) dem Umzug weichen. Die Stadtwerke werden für die Karnevalsfans zwischen Kinderhaus und Sprakel zusätzliche Shuttlebusse einsetzen.

Die Linie 19 wird am Sonntag ab 10 Uhr eine Umleitung fahren. Die Haltestellen Dreilinden und Nienberger Straße können von den Bussen bis voraussichtlich 17 Uhr nicht angefahren werden, informieren die Stadtwerke.

Bis um 12 Uhr starten und enden die Fahrten am Bahnhof Sprakel.

Zwischen 12 und 16 Uhr wird dann der gesamte Ortskern für den Umzug gesperrt. In dieser Zeit fahren die Stadtbusse von und bis zur Ersatzhaltestelle „Sprakel“, die am Ortseingang an der Sprakeler Straße eingerichtet wird. Die Haltestellen Schlusenweg, Sprakel Mitte und Bahnhof entfallen zwischen 12 und 16 Uhr.

Für eine Anfahrt ohne stressige Parkplatzsuche empfehlen die Stadtwerke den Besuchern, den Bus statt des eigenen Autos zu nutzen. Zwischen 12 und 16 Uhr werden ab Kinderhaus zusätzliche Shuttlebusse eingesetzt. Diese fahren ab der Haltestelle Kinderhaus Schulzentrum nach Sprakel.