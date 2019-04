Die KAB St. Marien plant am 1. Juli um 15 Uhr eine Besichtigung der Glockengießerei in Gescher. Der Bus startet um 13.30 Uhr am Parkplatz Heimatfrieden. Die Teilnehmer können in den Produktionsräumen der Manufaktur den Aufbau der Glockenform in der Praxis erleben und den Glockenformern bei ihrer Arbeit zusehen. Auch Gäste können teilnehmen. Kosten: für Mitglieder 20 Euro, für Gäste 24 Euro. Anmeldungen ab sofort bei Wolfgang Nienhaus, ✆ 21 67 40.