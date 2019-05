Die Schulkinder der Grundschule Sprakel haben sich im Schulparlament ein großes Schulfest mit allen Kindern der Schule gewünscht. Ein Jahr vor dem Schulzirkus wurde nun mit Kindern und Eltern bei bestem Frühlingswetter gefeiert.

Nachdem der Jekiss-Schulchor gemeinsam mit allen Schulkindern das Fest eröffnet hatte, wurde auf dem Schulhof an vielen Stationen, die alle Klassen gemeinsam geplant und vorbereitet hatten, gespielt. Der Förderverein versorgte die Besucher und verkaufte Würstchen, Kuchen und Getränke. Zudem wurden Lose für eine große Tombola verkauft, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Gegen Ende des Schulfestes mussten viele Eltern und Teilnehmer geduldig Schlange stehen. Die Ausgabe der über 2000 Tombolapreise in den neuen Pavillons bedurfte trotz vieler engagierter Eltern und Lehrerinnen bei der Ausgabe einige Zeit, sodass alle Eltern und Kinder die neuen Klassenräume in Ruhe in Augenschein nehmen konnten. Alle Erlöse des Schulfestes fließen in das Zirkusprojekt, das im nächsten Schuljahr gemeinsam mit den Vorschulgruppen der Sprakeler Kindergärten durchgeführt wird. Das Schulfest findet zukünftig alle vier Jahre statt – und somit das nächste Mal am neuen Standort.