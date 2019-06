Kaum ist die eine Jubiläumsfeier vorüber, folgt in Sprakel bereits die nächste: Nun feiert die Kita St. Marien ihr 50-jähriges Bestehen. Und da mischen Bären, Mäuse und Tiger mächtig mit: So heißen die Gruppen der katholischen Kindertagesstätte. Die dreizügige Einrichtung bereitet sich intensiv auf ihr Jubiläum vor – von den Kindern liebevoll „Kindergarten-Geburtstag“ genannt.

Gefeiert wird am 29. Juni (Samstag): Die Kita-Familien, der Förderverein und die Pfarrei St. Marien und St. Josef als Träger sind mit dabei, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Münster. Die Pfarrei integriert ihr Gemeindefest in die Kita-Jubiläumsfeierlichkeiten. „Wir arbeiten eng zusammen – im Kita-Alltag und natürlich auch bei so besonderen Anlässen wie diesem Jubiläum“, sagt Pfarrer Ulrich Messing.

„Geborgenheit unter einem Dach – 50 Jahre in der Gemeinde“ – dieses Motto steht über dem Jubiläumsfest. Kita-Leiterin Anja Feldmann arbeitet seit knapp 30 Jahren in der Kita St. Marien: sechs davon als Leiterin, davor als stellvertretende Leiterin. Ein wertschätzendes Miteinander, „der dörfliche Charme von Sprakel“ mit dem Gemeinde- und Vereinsleben – das schätzen viele Eltern“, weiß Feldmann. „Es gibt etliche, die ich als Kinder betreut habe und die jetzt als Kita-Familie wieder zurückgekommen sind“, freut sie sich über diese Verbundenheit.

Einiges hat sich in den vergangenen 50 Jahren verändert. Gesetzliche Vorgaben, Verwaltungsaufgaben und gesellschaftlich steigende Erwartungen nähmen zu. Auch personell stehe die Kita-Landschaft zum Beispiel in Zeiten von Fachkräftemangel vor Herausforderungen, denn im Gegensatz zu früher müssten heute nahezu täglich 9,5 Stunden Betreuungszeit abgedeckt werden.

Lobende Worte finden die Einrichtungsleiterin und Simone Rose , langjährige pädagogische Fachkraft in der Kita St. Marien, für die Zusammenarbeit mit der Pfarrei. Auch treffen sich die Teams der beiden Kitas der Gemeinde regelmäßig zum religionspädagogischen Austausch. Mehrere pädagogische Fachkräfte haben an dem Programm „Kita – Lebensort des Glaubens“ teilgenommen, mit dem das Bistum Münster neue Formen der Kooperation zwischen Kitas und Pfarreien erprobt.

Die Kita biete eine große Chance, Kinder an den Glauben heranzuführen, findet Simone Rose. „Kinder lieben zum Beispiel Bibelgeschichten“, sagt die Erzieherin. Diese Geschichten neu erfahrbar zu machen, das ermöglicht das Kita-Team: Im Juli ist eine Erzählwerkstatt zu Gast, in der Bibelgeschichten, von Trommeln begleitet, erzählt werden.